«أزهرية الإسكندرية»: ختام امتحانات النقل بالمرحلة الثانوية دون شكاوى

اختتم طلاب النقل في الثانوي الأزهري المتمثلة في الصفين الأول والثاني الثانوي الأزهري، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2022/2023، اليوم الثلاثاء، حيث أدى الطلاب الامتحان في مواد الأدب والنصوص والمطالعة والثقافة الإسلامية والعروض والقافية والجبر، دون شكاوى.

أزهرية الإسكندرية: لم نتلق أي شكاوى في اليوم الأخير

وقال الشيخ خميس محمد، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، إن غرفة عمليات المنطقة المركزية لم تتلق أي شكاوى في اليوم الأخير للامتحانات، وأن الأسئلة جاءت مطابقة للمنهج الدراسي.

جولة لمتابعة امتحانات الثانوي الأزهري

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالإسكندرية، في بيان اليوم على هامش جولته الميدانية، أنه تفقد بعض اللجان والمعاهد للاطمئنان على سير العملية الامتحانين منها معهد فتيات سموحة، حيث سارت الامتحانات في جو يملأه الهدوء والاستقرار.

امتحانات الثانوية الأزهرية في الإسكندرية

وأوضح أن الطلاب والطالبات أدوا امتحان مادة الأدب والنصوص والمطالعة، اللجنة الأولى للصفين الأول والثاني الثانوي بقسميها، واللجنة الثانية يتم امتحان الصف الاول الثانوي الثقافة الإسلامية، والصف الثاني الثانوي الأدبي مادة العروض والقافية والجبر للصف الثاني الثانوي العلمي.