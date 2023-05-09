كيف تسهم «تحيا مصر» في جعل ميناء الإسكندرية أحد محطات الترانزيت؟

لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض دور حيوي، سواء في الوقت الحالي من الناحية الاقتصادية، أو في المستقبل، حيث قدم اللواء بحري عبدالقادر درويش، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات، شرحاً تفصيلياً حول المخطط النهائي العام لتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، وما نجحت المحطة في تحقيقه وإنجازه منذ بدأ التشغيل التجريبي لها فبراير الماضي، بالإضافة إلى التوسع في الخطة التسويقية للمحطة من خلال الخطوط الملاحية التي تم الاتفاق معها والأخرى الجاري التفاوض معها.

منذ بدء التشغيل التجريبي للمحطة في فبراير الماضي وتتوالى السفن على أرصفة محطة تحيا مصر يوميا، وفق ما أكد اللواء بحري عبدالقادر درويش، في تقرير له، فحتى الأن استقبلت المحطة 35 سفينة بإجمالي تداول يتخطى 22 ألف حاوية وذلك من 5 خطوط ملاحية عالمية مختلفة وذلك تمهيدا لبدء دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل وتحقيقا لهدف جعل مصر مركزاً عالمياً من مراكز التجارة واللوجستيات.

جذب أكبر عدد من الخطوط الملاحية العالمية

ووفق التقرير، عملت محطة تحيا مصر على جذب خدمات جديدة إلى الموانئ المصرية نظراً لتوفر المناخ الملائم والأعماق المناسبة التي لم تتوفر من قبل، كما تعمل إدارة التشغيل والتسويق بالمحطة على تكثيف جهودها خلال الفترة الحالية لجذب أكبر عدد من الخطوط الملاحية العالمية بهدف الاستغلال الأمثل لهذا المشروع الاقتصادي العملاق الذى يرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية ويساهم في وضع مصر على خريطة العالم الحديثة في مصاف الدول صاحبة موانئ ذات أداء عالمي حديث مراعيا المتطلبات البيئية و التنمية المستدامة.

كل ما تود معرفته عن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض

تعتبر المحطة تعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري، حيث تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع ، وتنقسم إلى 3 محطات تداول «حاويات – بضائع عامة – سيارات»، كما أنها قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت.

تقدر أطوال أرصفة المحطة بحوالي 2450 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث ان أقصى عمق يصل إلى 17.50 متر، وهي تعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء مما يساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية مضيفا أنه من المنتظر أن تعمل بها أيادي عامله مصرية بنسبة تزيد عن 95% والذي بدورة يوفر حوالى 1500 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.