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جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 للعلمي والأدبي.. اعرف التفاصيل

كتب:

إسراء سليمان
10:34 ص | الأربعاء 26 أبريل 2023
امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023، بقسميها العلمي والأدبي، وموعد اختبارات الشهادتين الإعدادية والثانوية لطلاب البعوث، وامتحانات القراءات بمراحلها المختلفة (التجويد، العالية، المتخصصة).

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023

ووفقا لجدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023، تبدأ اختبارات الشهادة الثانوية للقسم العلمي يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023، ومن المقرر أن تنتهي يوم الأربعاء 12 يوليو 2023.

وأوضح الجدول المعلن من قطاع المعاهد الأزهرية، بدء امتحانات القسم الأدبي الأحد الموافق 4 يونيو 2023، وتنتهي الأحد الموافق 9 يوليو، مع حصول الطلاب على إجازة عيد الأضحى خلال المدة من الثلاثاء 27 يونيو 2023، حتى يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023.

ويبدأ جدول امتحانات الثانوية الأزهرية للمبعوثين، يوم الأحد 4 يونيو وسينتهي يوم 9 يوليو 2023، أما جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 للامتحانات الشفهية، من المقرر أن يمتحن الطلاب شفهيا في القرآن الكريم والحديث، وتنتهي جميع أعمال الامتحانات الشفهية يوم 26 يونيو 2023.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.