«القومي للمرأة» ينظم المعسكر التدريبي الثاني للاستثمار في الفتيات «نورة»

في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وضمن الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات «نورة»، والذي يحظى برعاية انتصار السيسي، نظم المجلس القومي للمرأة المعسكر التدريبي الثاني بمحافظة أسيوط، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ويل سبرينج، واستهدف 40 ميسرة، خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو2023.

معسكر تدريبي لتنمية القدرات

وهدف المعسكر التدريبي إلى تنمية قدرات الميسرات، وتضمنت الجلسة الختامية مداخلة من ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لعرض تفاصيل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لتشجيع الفتيات للانضمام إليها ومشاركة ما تعلمنه مع أهاليهن.

تفاصيل أنشطة المعسكر

وتضمن المعسكر أيضا العديد من الأنشطة العملية والألعاب إلى جانب المحاضرات النظرية، وتجدر الإشارة إلى أن «نورة»، هي الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات وتحظى برعاية السيدة انتصار السيسي، وتهدف إلى خلق جيل من الفتيات الواعيات بحقوقهن ولديهن المهارات والقدرات اللازمة لكي يصبحن مواطنات فاعلات في الجمهورية الجديدة.

وحظي الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات بمصر بإشادات أممية كبيرة من جانب الوفود والشركاء الدوليين المشاركين ضمن فعاليات الدورة 67 للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة csw67، وذلك خلال الفعالية التي نظمتها مصر بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة يونيسف، لإطلاق برنامج «نورة»، لتمكين الفتيات تحت رعاية قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، السيدة انتصار السيسي.

ويذكر أن برنامج «نورة»، لتمكين الفتيات تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، تم دمجها في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بقيادة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبدعم من يونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان مع شركاء التنمية وبالتعاون مع الوزارات المعنية.