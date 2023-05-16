«الأورمان» تستكمل تقديم الخدمات الطبية لعلاج الأسر المستحقة في الغربية

قرر مكتب مشروعات جمعية الأورمان بمحافظة الغربية تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، استكمال نشاطه الطبي في مجال تقديم خدمات طبية عالية الجودة ومجانية تمامًا لمرضى العيون والقلب وعدد من التخصصات الأخرى، والذى يقدمه للمرضى غير القادرين في قرى ونجوع محافظة الغربية وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا بجميع مراكز المحافظة.

المبادرات الإنسانية

أكد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، على الدور المجتمعي البارز لجمعية الأورمان، والتي استطاعت أن تضع اسمها في لوحة شرف العمل الأهلي، لما قدمته خلال الفترات السابقة من المشاركة في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجا، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم بمختلف أنحاء المحافظة.

علاج مرضى القلب

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية تستكمل تنفيذ مستهدفها الشهري لعلاج مرضى القلب بمحافظة الغربية، حيث استهدفت خلال شهر مايو إجراء عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أكبر المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال جراحات القلب وعلى أيدى نخبة من أفضل جراحي القلب في مصر والعالم وأفضل خبراء القسطرة العلاجية محليًا ودوليًا وذلك بدون تحمل المريض أي نفقات على الإطلاق.

وأشار «شعبان»،إلى أنه في مجال العيون تستكمل الجمعية تنفيذ مستهدفها الشهرى في محافظة الغربية لشهر مايو من خلال توقيع الكشف الطبي على مرضى العيون وإجراء عمليات عيون مختلفة ما بين إزالة مياه بيضاء وظفرة ومياه زرقاء وشبكية وزرع قرنية، كذلك توزيع النظارات الطبية على من ثبت طبيًا احتياجه لنظارة طبيه من غير القادرين بالمجان تمامًا.

علاج 52 ألف مريض قلب

يذكر أن جمعية الأورمان نجحت حتى الآن في إنقاذ حياة أكثر من 52ألف مريض قلب في المحافظات المختلفة، من خلال إجراء عمليات قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى كذلك نجحت الأورمان في توقيع الكشف الطبي على عدد على عدد ما يقرب من مليون مريض عيون وإجراء عدد ما يقرب من 210 آلاف عملية عيون وتوزيع عدد ما يقرب من 127 ألف نظارة طبية على غير القادرين في المحافظات المختلفة.