مقرر لجنة الدين العام بالحوار الوطني تكشف أجندة جلسات المحور الاقتصادي اليوم

قالت الدكتورة هبة واصل، مقرر مساعد لجنة الدين العام بالحوار الوطني، إنَّه من المقرر عقد 4 جلسات اليوم بالحوار الوطني، والقضايا التي سيتمّ مناقشتها خلال جلسة المحور الاقتصادي بالحوار الوطني اليوم تتعلق بالعدالة الاجتماعية والسياحة، متابعة أنَّه سيجرى البدء ببرامج الحماية الاجتماعية والوضع الراهن والتطورات الجديدة، وهذا ملف مهم للغاية ويشغل المواطنين فضلًا عن كون الحماية الاجتماعية تمثل أولوية لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

برامج الحماية المجتمعية

وأضافت «هبة واصل»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، من تقديم أسماء يوسف، عبر فضائية «dmc»: «امتى هنقدر نغطي القدر الأكبر من الفقراء؟» هذا السؤال هو الأهم بالنسبة للمواطن وجاء ضمن الأسئلة المستقبلة بالحوار الوطني، لافتة إلى أنَّ برامج الحماية المجتمعية تعد من أهم الأولويات للدولة، متابعة أنَّ مصر تتمتع بكل مقومات السياحة بكل أنواعها.

السياحة تحتاج إلى إدارة جيدة

وتابعت مقرر مساعد لجنة الدين العام بالحوار الوطني، أن السياحة تحتاج إلى إدارة جيدة، إذ أنَّ مشكلة هذا القطاع ليس في نقص الموارد، مشيرة إلى أن ملف السياحة بالنسبة لمصر يعد بمثابة نقل دم، إذ أنَّه يستطيع حل كل مشكلات مصر الاقتصادية.