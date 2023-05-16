«الزراعة» تكشف تفاصيل الإفراج عن 308 آلاف طن أعلاف من المواني (فيديو)

كشف الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، تفاصيل الإفراج عن أكبر كمية أعلاف تقدر بـ308 آلاف طن من المواني، موضحًا أن الأعلاف في حد ذاتها تمثل من 60% إلى 80% من جملة مصروفات تشغيل وتكاليف إنتاج أي مشروع أو نشاط خاص بالثروة الحيوانية والداجنة، وبالتالي فإنها ستؤثر على أسعار الألبان والبيض والدواجن، وشدد على أن مصر أقل تأثرا من كل دول العالم في الأزمات الراهنة.

ملف الأعلاف يدار على أعلى المستوى

وأضاف رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، أن ملف الأعلاف يدار على أعلى المستوى ويتابعه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وهناك تنسيق تام بين وزير الزراعة ومحافظ البنك المركزي من أجل تدبير العملة اللازمة للإفراجات المناسبة والكافية من المواد العالقة في المواني.

وزارة الزراعة تنسق مع كل الأجهزة المعنية والرقابية

وتابع رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة: «وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنسق مع كل الأجهزة المعنية والرقابية وتنظم حملات متوالية للتأكد من توافر كميات الأعلاف، حيث وفرت الدولة المصرية العملة اللازمة لهذه الإفراجات وتتابع وصول آخر كيلو للمستحقين بحيث لا يتم احتكارها أو حجبها عن السوق».