نقيب الفلاحين: تراجع جديد اليوم في أسعار الأعلاف سيؤثر على الدواجن والبيض

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إنّ أسعار الأعلاف هبطت اليوم في السوق المحلية بنحو 500 جنيه، وذلك في الطن الواحد، حيث تراجعت الأسعار خلال الأسبوع الماضي بقيمة 1000 جنيه.

تراجع أسعار الأعلاف قريباً

وأضاف أبو صدام، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك توقعات بمزيد من الانخفاض في أسعار الأعلاف خلال الأيام المقبلة، هذا التراجع الذي بالتأكيد سيساهم في انخفاض أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في السوق المحلية.

أسعار الأعلاف

وأوضح نقيب الفلاحين أن سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتينية والبرازيلية يسجل نحو 16700 جنيه، والذرة الأوكراني 14700 جنيه، والذرة الأرجنتينية «كورن فلاك» 17400 جنيه، بينما بلغ طن كُسب الصويا المحلية 44% نحو 38000 جنيه، والـ46% بسعر 39000 جنيه.

وأشار حسين أبو صدام إلى أن سعر طن القمح الأوكراني 11.5% بلغ 13100 جنيه، والروسي 13150 جنيها، وطن الردة المحلية 12000 جنيه، فيما يبلغ سعر طن جيلوتين مستورد في الأسواق 50000 جنيه، والجيلوتين المحلي 49700 جنيه.