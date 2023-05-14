نقيب الفلاحين: أسعار الأعلاف مستقرة اليوم وتوقعات بتراجع جديد قريبا

سجلت أسعار الأعلاف اليوم الأحد، في الأسواق المصرية، هدوءاً ملحوظاً بعد أن تراجعت منذ يومين، بنحو 1000 جنيه، حيث ساهمت الإفراجات الجمركية التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، في تراجع الأسعار حالياً، سواء بالنسبة للأعلاف أو الدواجن أو البيض، بحسب ما صرح به حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، في تصريحاته لـ«الوطن».

تراجع جديد في الأسعار قريباً

وأضاف «أبو صدام» أن هناك توقعات بمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تشهد إقبالاً عن شراء الأعلاف، من جانب مربي الماشية، وذلك بمناسبة قرب عيد الأضحي المبارك.

أسعار الأعلاف بحسب الأنواع

وأوضح نقيب الفلاحين أن سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتينية والبرازيلية يسجل نحو 16700 جنيه، والذرة الأوكراني 14700 جنيه، والذرة الأرجنتينية «كورن فلاك» 17400 جنيه، بينما بلغ طن كُسب الصويا المحلية 44% نحو 38000 جنيه، والـ46% بسعر 39000 جنيه.

وأشار «أبو صدام» إلى أن سعر طن القمح الأوكراني 11.5% بلغ 13100 جنيه، والروسي 13150 جنيها، وطن الردة المحلية 12000 جنيه، فيما يبلغ سعر طن جيلوتين مستورد في الأسواق 50000 جنيه، والجيلوتين المحلي 49700 جنيه.