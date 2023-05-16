دبلوماسي روسي: الغرب يرى آسيا الوسطى أداة لاحتواء موسكو وبكين

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين، إن دول الغرب تنظر إلى منطقة آسيا الوسطى فقط كأداة لاحتواء روسيا والصين والسيطرة على مفترق طرق التجارة من آسيا إلى أوروبا والعكس، علاوة على شن حملات إعلامية في المنطقة ضد روسيا.

شن حملات إعلامية ضد روسيا

وأضاف جالوزين، في مؤتمر آسيا الوسطى الثالث لنادي فالداي الدولي، وفقا لقناة «روسيا اليوم»، أن دول التحالف الغربي تقوم باستخدام وسائل الإعلام الخاضعة للرقابة والمنظمات غير الحكومية، لشن حملات إعلامية ضد روسيا في آسيا الوسطى، من أجل خلق صورة بين السكان المحليين، وخاصة الشباب في وعي الجمهور من خلال محاولات تشويه سمعة تاريخنا المشترك.

العلاقات الروسية في آسيا الوسطى

ونوه بأن الجانب الروسي يستخدم نهجا مختلفا نوعيا تجاه آسيا الوسطى، مشيرا إلى أنه بالنسبة لنا، هذه منطقة مجاورة نرتبط بها من خلال تاريخ مشترك، ونظام متعدد المستويات ومتشعب على نطاق واسع من العلاقات متبادلة المنفعة والمتساوية القائمة على التحالف والشراكة الاستراتيجية والتكامل.