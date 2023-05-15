روسيا ترد على خطط لندن لتزويد أوكرانيا بأسلحة إضافية: لن تغير مسار الأزمة

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا لديها موقفا سلبيا تجاه خطط بريطانيا بشأن تسليم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، مؤكدا أن هذا الأمر لن يغير مسار الأزمة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم».

روسيا: إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا لن يؤثر على مسار الصراع

وأضاف «بيسكوف»، في تصريحات صحفية، اليوم: «لدينا موقف سلبي للغاية بشأن هذا، حيث تظهر بريطانيا أنها في طليعة الدول التي تواصل ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا، ونكرر مرة أخرى أن هذا لن يكون له أي تأثير كبير وأساسي على مسار الصراع، لكن هذا بالطبع يؤدي إلى زيادة تدمير العلاقات»، مشيرا أن روسيا تتخذ المزيد من الإجراءات الانتقامية، وهذا يصعد الأمر أكثر بالنسبة لأوكرانيا.

مساعدات بريطانية جديدة لأوكرانيا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت بريطانيا عزمها عن تسليم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا خلال الأشهر المقبلة، تتضمن طائرات مسيرة وصواريخ دفاع جوي، وقالت الحكومة البريطانية، في بيان، إنه إضافة إلى المساعدات الجديدة، ستبدأ لندن في تدريب الطيارين الأوكرانيين خلال الصيف، وستعمل مع الدول الأخرى بشأن إمكانية شحن طائرات «إف-16»، إلى كييف.

الرئيس الأوكراني يصل إلى لندن

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المملكة المتحدة، الذي وصل إلى لندن اليوم، وقال إنه سيلتقي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، من أجل إجراء مفاوضات وصفها بأنها «جوهرية»، فيما نشر سوناك صورة للحظة لقائه بزيلينسكي، على حسابه الرسمي عبر «تويتر»، ورحب به قائلا: «أهلا بعودتك».