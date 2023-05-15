خبير صيني يتهم واشنطن بتأجيج الأزمة الأوكرانية لاحتواء روسيا

حذرت صحيفة جلوبال تايمز الصينية من تأجيج الصراع في أوكرانيا بسبب استمرار الغرب في شحن المزيد من المساعدات العسكرية إلى كييف، ودعا خبير صيني الولايات المتحدة إلى التوقف عن تأجيج نيران الصراع الروسي الأوكراني، والامتناع عن ما أسماه بـ«اختطاف» الدول الأوروبية وتوريطها وجرها إلى صراع من أجل تحقيق هدف احتواء روسيا، وحثت الصحيفة الصينية الأطراف المعنية على عدم المشاركة في الصراع والدخول في مفاوضات.

ونقلت الصحيفة عن الخبير العسكري الصيني سونج تشونبينج أنّ هناك مؤشرات ملحوظة على أن الصراع يتصاعد الآن على الرغم من الدعوات المستمرة لوقف إطلاق النار بعد أكثر من عام من بداية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، إذ تواصل الولايات المتحدة تعزيز دعمها العسكري لأوكرانيا، كما تم «اختطاف» دول أوروبية من قبل الولايات المتحدة لتزويد أوكرانيا بالسلاح، على حد قوله، وتابع أنّ كل هذا يخدم مصالح الولايات المتحدة، التي تهدف إلى إجبار الدول الأوروبية على مساعدة الولايات المتحدة على استخدام قضية أوكرانيا لمواجهة روسيا، كما حثت الولايات المتحدة على التوقف عن تأجيج النيران والسعي إلى حل سلمي.

خطة السلام لإنهاء العمليات العسكرية في أوكرانيا

وتابعت الصحيفة أنه نُقل عن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي قوله بعد لقائه مع البابا فرانسيس في الفاتيكان، منذ أيام، أنّ أي خطة سلام لإنهاء العمليات العسكرية في أوكرانيا «يجب أن تكون أوكرانية»، وهي تصريحات قالت بعض وسائل الإعلام إنها تشير إلى أن هناك بعض الأمل بشأن كيفية حل الازمة، لكن محللين الصينيين أشاروا إلى أن الولايات المتحدة ربما تقف بالفعل وراء خطة السلام المحتملة، وتابعت الصحيفة الصينية أن جوهر الترويج لمحادثات السلام هو إقناع كلا الطرفين، وحتى الأطراف المتعددة المشاركة في الصراع، بالانخراط في المفاوضات، لكن هدف الولايات المتحدة باحتواء روسيا لم يتحقق، ولذا لا يبدو أنّ واشنطن تريد السلام الآن.

جهو صينية لحل الأزمة الأوكرانية

وذكرت الصحيفة أنّه على النقيض مما اسمته بـ«الاستفزاز الأمريكي»، أعلنت الصين أنّ مبعوثها الخاص للشؤون الأوراسية «لي هوي» سيزور أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا، ابتداء من اليوم الاثنين، للتواصل مع جميع الأطراف بشأن حل سياسي للأزمة الأوكرانية، ومن بين الدول المقرر زيارتها، أوكرانيا وروسيا، علاوة على ثلاثة أطراف أخرى، لم تسميهم، ذات صلة بالموضوع، وتابعت أنّ هذا الترتيب يوضح جهود الصين للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية ، وإظهار موقف الصين الموضوعي والعادل كقوة مسؤولة.