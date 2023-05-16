مقرر المحور الاقتصادي: «حياة كريمة» تخلق واقعا أفضل للأسر الأكثر احتياجا

افتتح الدكتور أحمد جلال، المقرر العام للمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، الجلسة النقاشية الأولى للجنة العدالة الاجتماعية، معربا عن أمله في أن تكون النقاشات أكثر فائدة، وكما يأمل الشارع في الحوار الوطني، لعبور الأزمة الاقتصادية التي تأثرت بها مصر كنتيجة لما يحدث في العالم من تداعيات اقتصادية بسبب جائحة كورونا، ثم التضخم العالمي، والأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف جلال، خلال كلمته في جلسة «برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة»، أنّ الحوار غاياته استعراض الرأي والرأي الآخر، ودورنا تمحيص الرأي والرأي الآخر حتي نجد أرضية مشتركة، والإفادة لمصلحة الوطن وليس لجماعة ما، لافتا إلى أنّ دورنا ليس تقييم أداء الحكومة، نحن مؤسسة استشارية مؤقتة، والحوار فرصة حقيقة لصناعة مستقبل أفضل.

وأوضح أنّ نقاشات لجان المحور الاقتصادي، بها مساحة واسعة لنقاش موضوعات مهمة وطرح بدائل، ويجب الوقوف على المشكلة الحقيقية ل‘يجاد حلول دون تضييع للوقت، لافتا إلى أنّ التمكين مهم للغاية ومبادرة حياة كريمة مكنت الأسر البسيطة من العيش بشكل أفضل.

وأكد أنّ الحماية الاجتماعية مفهوم ضيق للغاية، والهدف مساعدة من هم أقل حظا في الحياة والمجتمع، مشيرا إلى أنّ فكرة العدالة قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص، ومبادرة حياة كريمة تنتمي لمبدأ تكافؤ الفرص، حيث تمكن الأهالي من بدء حياة قد تكون مختلفة عما قبل.