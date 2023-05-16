مشاركون في جلسة لجنة السياحة بالحوار الوطني: مصر تستحق التروّيج لها وإظهار جمالها

وجهت الدكتورة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب ومقرر اللجنة، الشكر للقيادة السياسية على إتاحة الفرصة لتنظيم الحوار الوطني، بمشاركة العديد من الخبراء في مجال السياحة، للمشاركة في كل الأزمات الخاصة بهذا المجال الذي يعد من أهم المجالات الجاذبة للاستثمار.

وقالت: نلتقي اليوم تحت راية لجنة السياحة، بهدف الوصول لحلول يمكن تطبيقها على أرض الواقع، ونتلاشى الأنا والأنانية لنرسم مستقبل يليق بأبنائنا، مطالبة بإعادة برنامج «اعرف بلدك»، موضحة أنَّ «مصر تستحق التروّيج لها وإظهار جمالها».

وأضافت أنَّه على مدار 12 عامًا نعيش مراحل صعود وهبوط، ومن أجل تعظيم هذه الصناعة لابد أن تعود مصر وجهة قوية للدخل السياحي حتى نصل لاقتصاد صلب، مشيرة إلي أن السياحة هي ركيزة حيوية لخفض معدل البطالة ورفع معدل التنمية، متابعة «علينا جميعا أن نفكر في تطوير المنتج وتطوير الخدمة وجذب الاستثمار».

فيما وجه الدكتور عبدالفتاح الجبالي، مساعد مقرر لجنة السياحة، الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني، مضيفا أنَّه «لكي نجيب على الأسئلة الجوهرية لماذا لم نحصل على الدخل المناسب حتى الآن من مجال السياحة لابد أن نطرح المشكلات لنصل إلي حلول»، وأشار إلى أنّ السياحة مصدر مهم للدخل القومي وتعد واحد من قاطرات النمو الاقتصادي ولها دور في دفع عملية التنمية نحو الأمام.

واستكمل: «نتطلع إلى مقترحات المشاركين في شأن قضايا السياحة والبحث عن المشكلات والحلول، لتأهيل مصر إلى مكانتها المستحقة حتى تلعب الدور المنوط بها في الاقتصاد الوطني».

وقال إنَّ هناك العديد من القضايا التي نأمل أن نطرحها في هذا الجمع بحضور خبراء السياحة حتى تلعب السياحة الدور المنوط بها وتعود لاسترداد عافيتها من جديد.

بينما قالت أماني الترجمان، مقرر مساعد اللجنة، أنها تعمل في مجال السياحة منذ 40 عاما ومصر تعد المقصد الأول في العالم، مضيفة أنَّ هذا الحوار لفتح المجال لمناقشة مشكلات السياحة لإيجاد حلول حتي تصل لمكانتها التي تستحقها لتصبح من أوائل 5 دول في العالم، مشيرة إلى أن هذا الحوار مسؤولية الجميع لنجاحه وجنى ثماره.