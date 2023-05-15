جلسة المحور السياسي للحوار الوطني في نقاط.. حضور 630 و14 ساعة عمل

يستكمل الحوار الوطني طريقه نحو الجمهورية الجديدة في أولى جلسات المحور السياسي، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات، مع حضور لعدد من ممثلي دول ومنظمات دولية مختلفة.

ونستعرض لكم أبرز إحصائيات أولى جلسات المحور السياسي، يوم الأحد 14 مايو.

عدد الحضور

عدد الحضور 630 فردا مقسمين إلى التالي:

- 150 متحدثا.

- 300 مستمع.

- 180 صحفيا.

عدد الساعات

المناقشات سارت في 4 جلسات:

- ناقشت 3 قضايا.

- بواقع 14 ساعة، 7 ساعات بالتوازي.

فئات الحضور

فئات الحضور كانت مقسمة إلى التالي:

- قوى سياسية.

- خبراء وباحثون.

- مواطنون.

- صحافة وإعلام.

- أحزاب.

وتنطلق أولى جلسات المحور الاقتصادي غدا الثلاثاء 16 مايو، ضمن محاور الحوار الوطني بمركز المؤتمرات بأرض المعارض في مدينة نصر، وتناقش لجنة العدالة الاجتماعية جلسة بعنوان «برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة»، فيما تناقش لجنة السياحة جلسة بعنوان «وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله».

ويحضر الجلسات النقاشية الدكتور أحمد جلال المقرر العام لـ المحور الاقتصادي، والدكتورة نورا على مقرر لجنة السياحة، والدكتورة أماني الترجمان مقرر مساعد اللجنة، والنائب عبدالهادي القصبي مقرر لجنة العدالة الاجتماعية، والدكتورة ثريا عبدالجوار المقرر المساعد، بجانب بعض أعضاء مجلس الأمناء والمشاركين من مختلف القوى السياسية والأحزاب والمجتمع الأهلي.