«خارجية فلسطين»: تصريحات نتنياهو عن مسيرة الأعلام اعتراف بجرائم الاحتلال

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستفزازية، بشأن مسيرة الأعلام وتفاخره بأنها ستتم وفقاً لمسارها التقليدي واقتحامها لأحياء القدس الشرقية المحتلة، كما أدانت أقواله ودعواته التحريضية والرخيصة التي يطلقها لـ اغتيال الفلسطينيين وبعبارات دموية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي يتعامل بمنهج العصابات

واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، أن أقوال رئيس الوزراء الإسرائيلي وعباراته أشبه ما تكون بمنهج العصابات التي تتعامل مع الأرض الفلسطينية كميدان للتدريب والرماية، ومع الفلسطينيين كأهداف مباحة وسهلة للقتل، في اعترافات علنية وصريحة أمام المجتمع الدولي بتورط نتنياهو ودولة الاحتلال في جميع الجرائم التي تُرتكب بحق الفلسطينيين، عبر إعطاء التعليمات وتسهيلها لقتل الفلسطينيين، وتوفير الحماية السياسية والقانونية لمرتكبي الجرائم.

وأشارت الوزارة إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتعمد تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع بطريقة ممنهجة، وتغلق صفحة من الجرائم لتفتح صفحة أخرى في حرب مفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، في عملية تطهير عرقي متواصلة للوجود الفلسطيني خاصة في القدس الشرقية المحتلة.

سياسة الاغتيالات والقتل خارج القانون

وعبرت عن استنكارها الشديد لصمت المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على مبدأ حل الدولتين وحقوق الإنسان تجاه تفاخر أكثر من مسؤول إسرائيلي رسمي بسياسة الاغتيالات والقتل خارج القانون ومسيرة الأعلام الاستفزازية، ورأت أن الحكومة الإسرائيلية تستغل هذا الصمت للإمعان في الانقضاض على حقوق الشعب الفلسطيني وارتكاب المزيد من الجرائم، وازدواجية معايير دولية بائسة وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.