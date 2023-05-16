ضبط طني سكر تمويني و2000 لتر زيت مجهول المصدر في الشرقية 

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية طني سكر تمويني و2000 لتر زيت مجهول المصدر خلال حملات رقابية بمركز أبو كبير، وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على أماكن بيع الأغذية والاتجار فيها، لضمان عدم التلاعب في السلع والأسعار، ووصول السلع التموينية لمستحقيها.

إحكام الرقابة والسيطرة على أماكن بيع الأغذية

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين أبوكبير برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الإدارة ومفتشي الإدارة، وتمكنت الحملة خلال مرورها على الطرق الرئيسية بوجود سيارة بيضاء اللون مغطاة بمشمع، وتحمل كمية من السكر التمويني، مقدارها 3 أطنان.

وجرى التحفظ على المضبوطات بالإقرار اللازم، وتحرر المحضر رقم 7326 جنح أبوكبير، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.