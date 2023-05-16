القبض على 10 تجار مخدرات في حملة أمنية بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج التالية:-ضبط ( شخصين " لهما معلومات جنائية " حال إستقلالهما سيارة بدون تراخيص قيادة وملك أحدهما بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الهيدرو وزنت 1,500 كيلو جرام – 4 هواتف محمولة ) .

ضبط ( 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" ) حال إستقلالهم سيارة بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى ، وبحوزتهم ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,300 كيلو جرام – 4 هواتف محمولة – مبلغ مالى).ضبط (شخصين) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام – مبلغ مالى).

ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما سيارة قيادة وملك أحدهما ، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الحشيش– كمية من مخدر الأيس وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالى).ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية )، وبحوزتهما (كمية من السائل المستخدم فى تصنيع المواد المخدرة – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر البودر – فرد خرطوش – طلقات نارية مختلفة الأعيرة – ميزان حساس – مبلغ مالى).ضبط (أحد الأشخاص) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش– هاتف محمول).

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.