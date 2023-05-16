أداء مؤثر من تامر حسني على المسرح لأغنية ارجعلي (فيديو)

تداولت رواد منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأغنية ارجعلي لـ تامر حسني، قدّمها في آخر حفلاته، حيث بدى عليه التأثر الشديد أثناء الغناء، ما أدى إلى تفاعل الجمهور معه بصورة كبيرة أثناء تواجده على المسرح، وقدّم خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله الغنائية من بينها «هدلعني»، «حلو المكان» و«يا بنت الإيه».

وتكهن عدد من المتابعين، أنّ تأثر تامر حسني بأغنية أرجعلي قد يكون بسبب انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل والدة أبناءه الثلاثة، وهو الأمر الذي تم بمنتهى الهدوء والرقي وفقا لما أعلناه الزوجين السابقين عبر حساباتهما على منصات التواصل الاجتماعي.

تامر حسني يقدم أغنية أرجعلي على المسرح في حفله الأخير

تفاصيل أغنية أرجعلي لـ تامر حسني

يذكر أن أغنية أرجعلي من كلمات وألحان تامر حسني، وقدمها ضمن ألبوم «يا بنت الإيه» عام 2007، وتقول كلمات الأغنية:

حبيبي أنا قلبي واجعني.. أنت عامل فيا إيه

أنت ساحرني ولا إيه .. ما كل الناس بتقدر تنسى

طب أنا مش قادر أنساك ليه

ارجعلي أنا قلبي معك.. مش قادر أنسى هواك

يا حبيبي يا أحلى ملاك.. يا روح الروح

عندي أمل كلي أمل.. أشوفك تاني في حضني

وإيه العمل إيه العمل.. ارجعلي تاني وخدني

أنا تعبان من غيرك.. اسمعني وراضي ضميرك

لو عادي تسيبني لغيرك.. أنا والله أموت