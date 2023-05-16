بعد مد فترتها لـ25 مايو.. تعرف على خطوات تظلمات «سكن كل المصريين 3»

كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم مد فترة تقديم طلبات التظلم على نتيجة الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 3، للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، فئة منخفضي ومتوسطي الدخل، حتى يوم الخميس الموافق 25 من شهر مايو الجاري، مشيرة إلى أنه كان المقرر لها يوم الخميس 18 مايو.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، خطوات وكيفية تقديم طلبات التظلمات ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 3.

خطوات تظلمات سكن لكل المصريين 3

وتأتي خطوات تقديم طلب تظلم في سكن لكل المصريين 3، على النحو الآتي:

1- الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال هذا الرابط.

2- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما، لمعرفة سبب الرفض وعدم القبول.

3- إرفاق المستندات الناقصة التي كانت سبب عدم قبول الطلب من الأساس، وهذه عن طريق الضغط على «طلب التظلم».

تسهيلات تظلمات سكن لكل المصريين 3

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن في حالة عدم رغبة المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، في تقديم طلب التظلم، عليهم سحب مقدم جدية الحجز من أي مكتب بريد.

وأشارت «عبدالحميد» إلى أن، مد فترة التظلمات على نتيجة شقق المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 3، جاءت استجابة للمواطنين الذين طلبوا مدة زمنية طويلة لاستيفاء الأوراق الناقصة.