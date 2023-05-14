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الإسكان: طرح 8 محال تجارية وصيدليتين في مزاد بمدينة المنصورة

كتب:

أيمن حمزة
10:32 ص | الأحد 14 مايو 2023
وزير الإسكان

وزير الإسكان

أعلن المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصور الجديدة، عن طرح 8 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح بين (20م2: 40م2)، بأنشطة متنوعة بالأسواق التجارية المختلفة بالمدينة، للبيع بمزاد علني.

الطرح الجديد بأنشطة متنوعة بالأسواق التجارية المختلفة بالمنصورة الجديدة

ولفت رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، إلى أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وأن موعد عقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 11/6/2023 بمقر الجهاز، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

 

وأشار «عبد الحليم»، إلى أنه يتم سداد تأمين دخول المزاد 25 ألف جنيه لكل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد، ويتم استكمال سداد نسبة ( 10% + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء ) من القيمة البيعية للمحل أو الصيدلية + 5٪ وديعة صيانة تُسدد خلال شهر وقبل الاستلام، والباقي 90% يمكن سداده بإحدى الطريقتين التاليتين: استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد، أو سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد، مضافاً إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد بالإضافة الى 0.5٪ مصاريف تحصيل + 2٪ طبقاً لمنشور وزارة المالية.

القسط الأول يستحق بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد

ويستحق القسط الأول  بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم جهاز المدينة وذلك قبل الاستلام، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والوحدات فى مواعيد العمل الرسمية لجهاز مدينة المنصورة الجديدة .

 

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.