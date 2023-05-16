إعادة فتح حجز الشقق في 3 مدن ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 4»

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، انتهاء حجز شقق المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 4» لفئتي متوسط وفوق متوسط الدخل، ماعدا 3 مدن فقط، وهي: «محافظة الشرقية 21 وحدة سكنية، منطقة بيا العرب في محافظة بني سويف 665 وحدة سكنية، محافظة دمياط في مدينة الزرقا 3 وحدات سكنية فقط»، مشيرة إلى أن موعد فتح باب الحجز للشقق المتبقية بالمدن سالفة الذكر، قريبًا.

تفاصيل مبادرة سكن لكل المصريين 4

وأضافت وزارة الإسكان أن إعلان الوحدات السكنية الخاص بسكن لكل المصريين 4، شهد انتهاء كل الشقق السكنية المطروحة في سكن لكل المصريين 4، في القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، ومدينة شطا بمحافظة دمياط، ومدينتي سفاجا والغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وأوضحت الوزارة، أن إعلان سكن لكل المصريين 4 شهد إقبالًا واسعًا من المواطنين، ما دفع صندوق الإسكان الاجتماعي مد فترة إضافية لتسجيل رغبات الأشخاص الراغبون في الحصول على وحدات سكنية.

وتابعت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه بالنسبة للمواطنين الذين لم يحالفهم التوفيق في نتيجة شقق سكن لكل المصريين 4، متاح لهم سحب مبلغ جدية الحجز وذلك منذ يوم الإثنين 15 مايو.

كيفية الاستفسار عن تفاصيل الحجز

وللمزيد من الاستفسارات والتفاصيل، يمكن متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الفيس بوك http://www.facebook.com/shmffeg.

والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg.

والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg.

والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg.

وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg.

والتواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA.