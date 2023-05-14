«الإسكان الاجتماعي»: 689 شقة متاحة للحجز في «سكن كل المصريين 4» بـ3 مدن

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هناك 3 مدن بإعلان «سكن كل المصريين 4»، والذي يتضمن وحدات جاهزة للتسليم الفوري ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، لم يتم إنهاء حجز كافة الوحدات السكنية المطروحة بها، وهي «مدينة بياض العرب ببني سويف بواقع 665 وحدة سكنية، ومدينة الزرقا بدمياط بواقع 3 وحدات، والعصلوجي بمركز الزقازيق في الشرقية بواقع 21 وحدة».

موعد سحب مبلغ مقدم جدية الحجز بـ«سكن كل المصريين 4»

واشار صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في بيان إلى أن إعلان «سكن كل المصريين 4»، شهد انتهاء حجز جميع الوحدات المطروحة في مدن «القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، والغردقة وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، ودمنهور بمحافظة البحيرة، ومدينة شطا بمحافظة دمياط»، لافتا إلى أنه يمكن للمواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية في هذه المدن ولم يحالفهم الحظ سحب مبلغ مقدم جدية الحجز ابتداءً من غد الاثنين الموافق 15 مايو 2023.

مد حجز وحدات «سكن كل المصريين 4» لاستيعاب رغبات المواطنين

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي، أن إعلان «سكن كل المصريين 4»، والذي يتضمن وحدات جاهزة للتسليم الفوري ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وهو ما دفع الصندوق إلى فتح باب الحجز لمدة إضافية لاستيعاب رغبات المواطنين دون الانتظار لإعلان مقبل.

التحضير لفتح باب حجز الوحدات السكنية المتبقية بـ«سكن كل المصريين 4»

وذكر الصندوق أنه يمكن للمواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية ولم يتمكنوا من حجز وحدتهم خلال فترة الإعلان عدم سحب مقدم جدية الحجز، حيث يقوم الصندوق بالتحضير لفتح باب حجز الوحدات السكنية المتبقية بالإعلان، مر أخرى قريبًا، لافتا إلى أن الصندوق بدأ إرسال ملفات العملاء إلى جهات التمويل استعدادًا لبدء عملية الدراسة الائتمانية قبيل تسليم الوحدات للمستفيدين بها.