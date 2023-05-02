هيئة الدواء تحذر من تناول 3 أدوية: تسبب الإصابة بقرحة المعدة

وجهت هيئة الدواء المصرية رسالة إلى المواطنين بشأن تناول المسكنات، وقالت هيئة الدواء على المواطنين ضرورة استخدام المسكنات بحرص، واستشارة الصيدلي بخصوص الاستخدام الأمثل للدواء، لافتة أن استخدام المسكنات من الأسباب الأكثر شيوعا للإصابة بقرح الجهاز الهضمي.

وقالت هيئة الدواء، إنّ الاستخدام طويل الأمد للأدوية المسكنة غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) قد يسبب التهاب بطانة المعدة والأمعاء الدقيقة، وتشمل أدوية ديكلوفيناك وكيتوبروفين وغير ذلك من الأدوية، والتى لا تشتمل على المستحضرات التي تحتوي على عقار الأسيتامينوفين.​

العلاجات التي تسبب قرحة المعدة

وأكدت هيئة الدواء أنه قد تحدث قرحة الجهاز الهضمي بعد عدة أسابيع من استخدام مسكنات الألم غير الستيرويدية.

وتابعت هيئة الدواء، بأنّ قرح الجهاز الهضمي تصيب الغشاء المبطن للمعدة والجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة، موضحةً أنّ أكثر أعراض قرحة المعدة شيوعًا تتضمن الشعور بألم في المعدة.

وعن أسباب الإصابة بقرحة المعدة، الإصابة بعدوى البكتيريا الحلزونية البَوابية والاستخدام طويل الأمد للأدوية المسكنة غير الستيرويدية المضادة للالتهابات؛ لأنها قد تسبب التهاب بطانة المعدة.

تحذير من الإسراف في المسكنات

وطالبت هيئة الدواء من المواطنين ضرورة الحذرعن استخدام الأدوية والعلاجات، وضرورة عن مشاركة المسكنات والمضادات الحيوية، مشيرة إلى أن الإسراف في استخدامات المضادات الحيوية يؤدي إلى الوفاة، ولا يجب الاعتماد على الوصفات الطبية بين المواطنين دون الرجوع الى الطبيب المشرف على الحالة.

كما أعلنت هيئة الدواء تدشين خط ساخن للهيئة للإبلاغ، عن نواقص الأدوية في أى صيدليات أو اثار جانبية نتيجة الحصول على علاج معين .