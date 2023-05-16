«سياحة الشيوخ» تطالب بفتح مقاصد ومنتجات سياحية وتسويقها خارجيا وداخليا

قال محمد الدابي، وكيل لجنة السياحة والثقافة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنّ هناك بعض الرؤى التي تم مناقشتها من خلال اللجنة، ومنها صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بأشكاله كافة.

لجنة السياحة بالحوار الوطني

وأضاف الدابي، خلال كلمته في لجنة السياحة بالحوار الوطني، أنّ هناك عدة نقاط تهدف إلى تجاوز 30 مليون سائح في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، متابعا: «نطالب بفتح مقاصد ومنتجات سياحية جديدة وتسويقها خارجيا وداخليا، والترويج للوجهات الحديثة كالعلمين الجديدة والساحل الشمالي، والاستفادة من البنية الأساسية المتطورة التي نحظى بها، بما يعود بزيادة الطلب عليها».

وضع الطيران

ولفت إلى أهمية وضع الطيران على رأس الأولويات، وزيادة عدد رحلات الطيران المباشر بين مدن السياحة الشاطئية كالغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ والعلمين والساحل الشمالي بالسياحة الثقافية بالأقصر وأسوان والمدن الأثرية، والحفاظ على خصوصية البيئة والمحميات الطبيعية، بوضع الضوابط المنظمة لهذا النوع من السياحة.

كما تحدّث عن الاهتمام بالكوادر والعناصر البشرية الشبابية وتدريبها بالمنشآت السياحية وقطاع السياحة، وتقنين الترويج الإلكتروني غير الرسمي ودمجه تحت إحدى غرف وزارة السياحة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية للأماكن والمدن السياحية، ووضع سياسة استثمارية جديدة للشراكة مع القطاع الخاص.