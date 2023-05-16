نشرة «تليفزيون الوطن».. نصائح مهمة من «الأرصاد» لمواجهة تقلبات الربيع

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 16 مايو الجاري، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد: ذروة الموجة الحارة اليوم وغدا

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد حالة من ارتفاع درجات الحرارة، حيث تكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا، وقد تصل درجات الحرارة إلى 39 درجة مئوية، وسيكون هناك أجواء شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

الأرصاد الجوية: انخفاض درجات الحرارة ليلا

وأكدت غانم، خلال مداخلة هاتفية عبر «تليفزيون الوطن»، أنّه سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة ليلا، خلال الأيام المقبلة، ولكن خلال هذه الليلة اليوم، تكون درجات الحرارة العظمى 21 مئوية في القاهرة الكبري، مشيرة إلى أنّ هيئة الأرصاد الجوية تعمل على نشر كل ما يخص حالة الطقس بشكل دوري، ويوم الخميس تكون درجة الحرارة الكبرى 30 درجة مئوية.

الأرصاد الجوية: حالة الطقس اليوم شديدة الحرارة

وأشارت غانم، إلى أنّ حالة الطقس اليوم ستكون شديدة الحرارة خلال فترات النهار على أغلب أنحاء البلاد، مقدمة العديد من النصائح لجموع المواطنين بعدم تخفيف الملابس ليلا، وأيضا ارتداء الملابس الخريفية نهارا، وتجنب أشعة الشمس الحارقة.