حالة الطقس اليوم: لطيف في الصباح شديد الحرارة نهارا على جنوب البلاد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، متوقعة استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء على كل الأنحاء.

يسود طقس لطيف في الصباح الباكر، ويستمر لطيف أيضا في أول الليل، ويميل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية، ويكون معتدل الحرارة ليلاً على باقي الأنحاء.

ارتفاع درجات الحرارة نهارا

أما خلال ساعات النهار، فيكون الطقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، ويكون مائل للحرارة على السواحل الشرقية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد.

شبورة مائية صباحًا.

وتنتشر الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط الرياح على بعض المناطق، ووجود فرض ضعيفة لتساقط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الثلاثاء 16 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 23.