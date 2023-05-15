توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث تستمر درجات الحرارة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء في الارتفاع على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه يسود طقس لطيف في الصباح الباكر، ويكون حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، ويكون مائل للحرارة على السواحل الشرقية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد، ولطيف أيضا في أول الليل مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلاً على باقي الأنحاء.

طقس الثلاثاء 16 مايو 2023

وأضافت «الأرصاد»، أنه غدا الثلاثاء، تنتشر الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط الرياح على بعض المناطق، ووجود فرض ضعيفة لتساقط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

طقس الأربعاء 17 مايو 2023

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس يوم الأربعاء تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

طقس الخميس 18 مايو 2023

وتشهد حالة الطقس يوم الخميس نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الثلاثاء 16 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 23.

درجات الحرارة الأربعاء 17 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 23.

درجات الحرارة الخميس 18 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 22.