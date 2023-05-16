«التعليم» تكشف عن الدروس الملغية من امتحانات الشهادة الإعدادية

تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، غدا، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء في لجان امتحانية مؤمنة بالمدارس، وسط إجراءات احترازية ووقائية للحفاظ على سلامة الطلاب، وتحذيرات مشددة من اصطحاب التليفون المحمول إلى داخل لجان الامتحانات.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2023.. المحذوفات للاطلاع

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية وفقا للمواصفات الورقة الامتحانية للمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مؤكدة أنّ الأجزاء المحذوفة من المواد الدراسية للاطلاع فقط والتعلم الذاتي ولن تأتي في امتحانات نهاية العام الدراسي.

المحذوفات والدروس الملغية من الشهادة الإعدادية 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المحذوفات والدروس الملغية من الشهادة الإعدادية 2023 امتحانات الفصل الدراسي الثاني، كما يلي.

مادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي

رسالة إلى ابني من 20 إلى 22.

2- مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي - الوحدة الثانية: نماذج لبعض الدول النامية والمتقدمة (الدرس يتم اختيار دولة من الدول الثلاث المقررة للقراءة والاطلاع فقط) حسب اختيار كل محافظة بحيث يكون عدد الدول التي سيتم دراستها دولتان فقط.

- الوحدة الرابعة الحياة السياسية وعلاقات مصر الدولية: (الدرس الثاني مصر والمنظمات الإقليمية والدولية).

مادة العلوم

- الوحدة الثانية: الدرس الثالث «النشاط الإشعاعي والطاقة النووية».

- الوحدة الثالثة: الدرس الأول «العلم والتكنولوجيا والمجتمع إلى نهاية التطبيق الحياتي».

- الوحدة الرابعة: الدرس الأول «العلم والتكنولوجيا».

مادة الرياضيات

- الوحدة الأولي: الدرس الثالث (حل معادلتين في متغيرين إحداهما من الدرجة الأولى والأخرى من الدرجة الثانية) مثال 2,3 صفحة 12 بالكامل، ونشاط بنهاية الوحدة صفحات 4 و5 واختبار الوحدة مسائل 5 و6 صفحة 6.

- الوحدة الثانية: نشاط بنهاية الوحدة صفحة 12.

- الوحدة الثالثة: الثاني (الحدث المكمل والفرق بين حدثين) تمرين 3- 2 مسائل 5-6-7 صفجة صفحة 15، نشاط بنهاية الوحدة صفحة 16.

- الوحدة الرابعة: الدرس الثاني (العلاقة بين الزاويتين المحيطية والمركزية المشتركتين في القوس) برهان النظرية صفحة 67 وبرهان التمرين المشهور رقم 1 صفحة 7 ورقم 2 صفحة 72.

- الوحدة الخامسة: الثالث (الزوايا المحيطية المرسومة على نفس القوس) برهان نظرية (2) صفحة صفحة 74، الخامس (خواص الشكل الرباعي الدائري) برهان نظرية 3 صفحة 83، السادس العلاقة بين مماسات الدائرة السابع (الزاوية المماسية) برهان برهان نظرية (1) صفحة 87 (5) صفحة 93.

مادة اللغة الإنجليزية

- Review C:From 32 to 33

- Unit 12: From P54 TO P63

- ReviewD: FROM P64 TO P 65