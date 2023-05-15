وزير التعليم: إضافة رموز الكتابة الهيروغليفية لطلاب المرحلة الابتدائية

اجتمع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع مديري مديريات التربية والتعليم، بديوان عام الوزارة، في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية، للاطمئنان على الإجراءات التنظيمية الخاصة بالعملية التعليمية.

رموز الكتابة الهيروغليفية في كتاب اكتشف

أشار وزير التربية والتعليم، خلال اجتماعه، إلى أنه سيتم إضافة بعض الأنشطة في كتاب «اكتشف» بداية من المرحلة الابتدائية تتضمن تعريف الطلاب برموز الكتابة الهيروغليفية بهدف تعزيز نشر ثقافة التعرف على الحضارة المصرية القديمة.

الحضور في اجتماع وزير التعليم

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير لشئون المديريات، والدكتورة راندا شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذ خالد عبدالحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية للتسرب من التعليم وتعليم الكبار، ورؤساء الإدارات المركزية بالوزارة، وعدد من مديري العموم.