وزير التعليم: إعداد عرض مسرحي وطني لطلاب المدارس المصرية

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تيسير الآليات المتعلقة بمجموعات الدعم المدرسي لضمان استدامتها، مؤكدًا أن تنفيذ هذه المجموعات تستهدف تحسين مستوى الطلاب الدراسي والتخفيف عن كاهل الأسرة.

جاء ذلك لدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا، اليوم الاثنين، مع مديرى مديريات التربية والتعليم، بديوان عام الوزارة، وذلك فى إطار سلسة الاجتماعات الدورية لمتابعة نتائج أهم التعليمات المتعلقة بالعملية التعليمية.

عرض مسرحي للطلاب داخل كل مديرية تعليمية

كما تابع الوزير آخر المستجدات المتعلقة أيضا بالاهتمام بالأنشطة التربوية خلال الإجازة الصيفية، مستعرضا أخر المستجدات المتعلقة بالجدول الزمني الخاص بإعداد عرض مسرحى وطنى لطلاب المدارس المصرية، تحت إشراف الكوادر الفنية المتخصصة فى هذا المجال التابعة للوزارة، كما استعرض أخر المستجدات الخاصة بإعداد عرض مسرحي للطلاب داخل كل مديرية تعليمية.

لوحات استرشادية للإشارات

وأكد الدكتور رضا حجازي أيضا أنه فى إطار المبادرة الرئاسية رفقاء "قادرون باختلاف"، عممت الوزارة لوحات استرشادية للإشارات الأكثر استخدامًا للطلاب من الصم وضعاف السمع على جميع مدارس الجمهورية، لافتًا إلى أنه سيتم وضع هذه الإشارات فى كتاب "القيم وحقوق اللآخر".