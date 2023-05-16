تحذير عاجل للطلاب في امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 من الغش.. الحبس والغرامة

انتهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، من الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الثاني، غداً، مؤكدة أهمية عقد امتحانات منضبطة، لضمان انتظام وانضباط امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2023.. تحذير عاجل

ووجهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، رسالة تحذير عاجلة للطلاب في امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، شددت خلالها على منع اصطحاب التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان الامتحانية سواء من المراقبين أو الطلاب، مؤكدة عدم التهاون داخل اللجان.

وأشارت مديرية التربية والتعليم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، أن عقوبة حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية باللجان الامتحانية رادعة وتصل للحبس والغرامة والحرمان من الامتحان.

إجراءات امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

من جانبه، وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لمديري المديريات التعليمية خلال اجتماع أمس، لمناقشة الإجراءات التنظيمية الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية من بينها الآتي:

- ضرورة انضباط سير الامتحانات، وعقد امتحانات عادلة لضمان حقوق الطلاب.

- عدم السماح بأي حالات غش مع اتخاذ كافة الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة لمواجهة الغش بكافة أشكاله.

- تفعيل اللامركزية في القرارات المتعلقة بالشأن الداخلي في كل مديرية وسرعة حل المشكلات على أرض الواقع.

- التنبيه على رؤساء لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمراجعة أوراق إجابات الطلبة الأوائل وتوقيع الموجة الأول عليها قبل تسليمها للمديرية لمراجعتها.

- الانتهاء من رصد الدرجات أولاً بأول والمراجعة الدقيقة، وسرعة إرسال النتائج عقب الانتهاء منها، وتحري الدقة في رصد الدرجات.