هل توجد منح دراسية بعد الشهادة الإعدادية 2023؟.. التعليم توضح

هل توجد منح دراسية بعد الشهادة الإعدادية 2023، من أكثر التساؤلات بين أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الإعدادي، تزامناً مع قرب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023 في عدد من المحافظات.

هل توجد منح دراسية بعد الشهادة الإعدادية 2023

وكانت وزارة التربية والتعليم الفني، أعلنت عن منح دراسية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2023، للدراسة في المدرسة الألمانية الفندقية بالجونة، شاملة مصروفات الدراسة والإعاشة بسكن الطلبة طوال مدة الدراسة بالمدرسة، وذلك بعد موافقة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم.

منحة الدراسية بالمدرسة الألمانية

وأكّدت وزارة التعليم، أنَّه تمّ عقد اختبارات ومقابلات شخصية مع المتقدمين للحصول علي المنحة الدراسية بالمدرسة الألمانية، إذ يحصل الطالب علي دبلوم فني فندقي ودبلوم من غرفة الصناعة والتجارة الألمانية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنَّ عدد الطلاب المستهدفين للدراسة في المدرسة الألمانية الفندقية بالجونة من محافظات «أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط ومرسي مطروح والفيوم» 70 طالبًا وطالبة من كل محافظة.

الشهادة الإعدادية 2023

وفي سياق آخر، تنطلق غداً الأربعاء 17 مايو 2023، امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، بلجان امتحانية مؤمنة بالمدارس وسط إجراءات احترازية ووقائية للحفاظ علي صحة الطلاب والمعلمين.

وأكّدت مديرية التعليم بالقاهرة، ضرورة الالتزام بضوابط الامتحانات وأن رئيس اللجنة مسئول مسئولية كاملة عن حسن سير العمل باللجنة، مشددة على منع دخول التليفون المحمول مع الطلاب داخل اللجان الامتحانية أو الملاحظين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.