«الداخلية»: ضبط شاب بالمحلة تعدى على حماته بسلاح أبيض 

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية، متضمنًا تضرر سيدة من قيام زوج نجلتها وشقيقه بالتعدي عليها بالضرب.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه تبين بتاريخ 9 الجاري تبلغ لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية من ربة منزل «القائمة على نشر مقطع الفيديو»، ونجلتها ونجل خالة القائمة على النشر «مصابين بكدمات وجروح متفرقة بالجسم»، مقيمين بدائرة المركز، بقيام زوج نجلة «القائمة على النشر»، وشقيقه، مقيمين بذات العنوان، بالتعدي عليهم بالضرب، وإحداث إصابة المُبلغة عن طريق استخدام سلاح أبيض «سكين»، وذلك عقب حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة إثر خلافات عائلية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.