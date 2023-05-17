«روشتة» عادل إمام للممثلين الجدد: هذا دليل النجاح

نحو 6 عقود كاملة، من التفوق والريادة، مسيرة فنية طويلة حققها الفنان عادل إمام، في ظاهرة استثنائية وفريدة، تجاوزت أصداؤها الوطن العربي كله، وذلك رغم ابتعاده عن الأضواء منذ 3 أعوام تقريبًا، منذ مسلسل «فلانتينو» الذي عُرض عام 2020.

وبالتزامن مع عيد ميلاد الـ83، الذي يحل اليوم الأربعاء، وجَّه عادل إمام نصيحة للأجيال الجديدة من المُمثل وأي شخص يطمح لدخول هذا المجال، حيث قال خلال حوار تليفزيوني سابق له: «بقول لأي ممثل جديد عاوز يشتغل في التمثيل، لازم تحب المهنة، وقتها المهنة هتحبك».

وأضاف «أنا بحب التمثيل جدًا، مش بشتغل حاجة غيره، رغم إني مفروض أشتغل مهندس زراعي، لكن أنا لا أعرف أعمل في أي شيء آخر عن التمثيل»، مازحًا: «بقول دومًا تخرجت في كلية الزراعة ممثل وليس مهندس زراعي».

لا يصح أنّ اعتذر عن ميعاد عرض مسرحي لمجرد أنني تعبان

واستكمل عادل إمام، نصائحه: «أنا بتعب جدًا، وعندي حالة عصبية في معدتي جدًا، ورغم ذلك لا يصح أنّ اعتذر عن ميعاد عرض مسرحي لمجرد أنني تعبان أو لدي موعد مهم مثلًا، الممثل لا يعتذر عن المسرح إلا في حالة وحيدة فقط، وهي موته»، متابعًا «أنا يوميًا بكون على موعد مع حوالي 1200 شخصًا من الجمهور على خشبة المسرح، وهذا شيء مهم جدًا بالنسبة لي».

الممثل غير الجيد هو الذي ينفصل عن المجتمع الذي ينتمي له

وتابع «الممثل غير الجيد، هو الذي ينفصل عن المجتمع الذي ينتمي له، فيجب عليه أنّ يكون مُرتبط بمشاكل المجتمع، ومرتبط بناسه وبيئته وكذلك الشارع الذي ينتمي له.. إذا انفصل عن الشارع الذي يعيش فيه، بالتالي سينفصل عن الناس وأسرته، كما أنّ أفكاره وأسلوبه سيتغيران»، متابعًا «انتماء الممثل لجمهوره هو الذي يُحدد مدى استمراريته من عدمه».