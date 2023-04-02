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لطفي لبيب: عادل إمام متواضع وحريص على مصلحة العمل

كتب:

شريف سليمان
08:58 م | الأحد 02 أبريل 2023
الفنان لطفي لبيب

الفنان لطفي لبيب

قال الفنان لطفي لبيب، إنّ الفنان الكبير عادل إمام إنسان في غاية التواضع ويخدم الجميع، وذلك ردا على سؤال الإعلامية منى عبدالوهاب: «هل نفذت كل طلباته بدافع المحبة؟».

وأضاف لبيب، خلال حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج «أنا والقناع» على قناة «الحياة»: «ربنا يديله الصحة، لما بنشتغل معاه بنحس إنه بيخدم علينا، لو ماكلتش يجري يجيب لي الأكل بنفسه، غاية في التواضع خلال الشغل ولمصلحة العمل».

5 مشاهد وبطولة موازية 

وعن أكثر أدوار عادل إمام التي يحبها، قال: «أُفضل فيلم السفارة في العمارة، كان ليا فيه 5 مشاهد، لكني تحولت إلى البطل الموازي فجأة، قلت لعادل إمام دي بطولة جغرافية، فقال لي بالظبط كده».

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بقلم شريف سليمان