لطفي لبيب: عادل إمام متواضع وحريص على مصلحة العمل

قال الفنان لطفي لبيب، إنّ الفنان الكبير عادل إمام إنسان في غاية التواضع ويخدم الجميع، وذلك ردا على سؤال الإعلامية منى عبدالوهاب: «هل نفذت كل طلباته بدافع المحبة؟».

وأضاف لبيب، خلال حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج «أنا والقناع» على قناة «الحياة»: «ربنا يديله الصحة، لما بنشتغل معاه بنحس إنه بيخدم علينا، لو ماكلتش يجري يجيب لي الأكل بنفسه، غاية في التواضع خلال الشغل ولمصلحة العمل».

5 مشاهد وبطولة موازية

وعن أكثر أدوار عادل إمام التي يحبها، قال: «أُفضل فيلم السفارة في العمارة، كان ليا فيه 5 مشاهد، لكني تحولت إلى البطل الموازي فجأة، قلت لعادل إمام دي بطولة جغرافية، فقال لي بالظبط كده».