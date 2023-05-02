يسرا تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام: الزعيم زي الفل

يتطلع قطاع كبير من الجمهور لمعرفة تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام، لاسيما وأنه ابتعد تمامًا عن الساحة الفنية قرابة الـ3 أعوام، في ظل انتشار مزاعم حول عودته إلى السينما بمشروع جديد يجمعه بابنه محمد إمام، يحمل اسم «الواد وأبوه»، دون وجود تأكيدات بخصوص هذا العمل السينمائي، الذي لم يخرج إلى النور حتى الآن.

تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

وكشف الفنانة يسرا، تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام، في تصريحاتٍ تليفزيونية لها، مؤكدة أنه بحالة جيدة وبخير، ويقضي وقته مع عائلته، إذ أنها على تواصل دائم معه ومع شقيقه المنتج عصام إمام، بشأن الاطمئنان عليه.

وقالت يسرا عن الحالة الصحية للفنان عادل إمام، «الزعيم زي الفل، وأنا على اتصال دائم به، وهو بخير ويعيش وسط أولاده وأحفاده ومبسوط معهم، وربنا يخليه لنا ويديله الصحة».

تفاصيل عودة عادل إمام للسينما

يذكر أنّ المنتج عصام إمام، أكد في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنّ الفنان عادل إمام سيعود إلى الشاشة الكبيرة من خلال «الواد وأبوه»، ويُشاركه البطولة محمد إمام، والإخراج لـ رامي إمام، بينما موعد التصوير لم يُحدد بعد.

وكان مسلسل فلانتينو، الذي عُرض في موسم دراما رمضان لعام 2020، أحدث أعمال عادل إمام، وشاركه البطولة كل من الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وحمدي الميرغني، ومحمد الكيلاني، وطارق الإبياري، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، ورضا إدريس، ووفاء صادق ورانيا محمود ياسين، وآخرين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.