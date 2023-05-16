نقيب السياحيين بالحوار الوطني: مكاتب الخارج تلعب دورا مهما في الترويج لمصر

وجه باسم حلقة، نقيب السياحيين، الشكر لإدارة الحوار الوطني على التنظيم الجيد وإدارة الجلسات، وذلك خلال جلسة لجنة السياحة ضمن لجان المحور الاقتصادي، والتي ناقشت صياغة الخريطة السياحية لمصر، ووسائل الجذب لها، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله.

وقال «حلقة» إننا بحاجة إلى تعزيز وإثراء الأجندة السياحية طوال العام، مؤكدا أهمية وجود مكاتب سياحية في الخارج حيث يكون له دور فعال في الترويج، مع ضرورة زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية والمنشآت السياحية.