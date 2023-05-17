«ربنا بيحبني عشان قابلتها».. كيف وصف عادل إمام زوجته؟ (فيديو)

«6 عقود كاملة من النجاح منقطع النظير، وأعمال فنية خالدة في أذهان الجمهور قدّمها الزعيم في السينما والمسرح والتلفزيون، وشعبية جارفة في مصر والوطن العربي».. نجاحات كبيرة حققها الزعيم على مدار عمره الفني، لكنها أرجع الفضل فيها إلى زوجته السيدة هالة الشلقاني، التي قال عنها «ربنا بيحبني عشان اتجوزت الست دي».

كواليس زواج عادل إمام

في لقاء تلفزيوني نادر، كشف الفنان عادل إمام، الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ83 اليوم، عن كواليس زواجه، ورفض أسرة زوجته له في البداية وسر تمسكها به، قائلًا: «تزوجت هالة بالتزامن مع بدء بروفات مسرحية مدرسة المشاغبين، كان هناك قصة حب من نوع خاص، أهلها رفضوني في البداية عشان التمثيل مهنة مش مستقرة، وممكن في لحظة ميكونش معايا فلوس».

لم ترضخ «هالة» لطلبات أسرتها، وأصرّت على الزوج بالزعيم عادل إمام، الذي تابع كشف التفاصيل قائلا: «هالة أصرت عليّا واتجوزنا، مكانش عندنا شقة، ودورنا لحد ما لقينا واحدة في حي الدقي، ومكانش معانا فلوس تكفي الفرش، كنا بنشتريه قطعة قطعة، ودايما كنت بقول لولادي إنّنا تعبنا عشان نجهز الشقة دي».

وتحدث الزعيم عن نجله محمد، الذي كان طالبا في المرحلة الثانوية وقت تسجيل الحوار التليفزيوني، قائلا إنّه كان «شقي» و«بيحب الهزار» مع أصدقائه، حتى أنّه كان يتلقى شكاوى منه: «كنت ألاقي المدرس جاي يشتكي لي منه، ويقول لي في الآخر بنقعد نضحك على اللي هو بيعمله في الفصل، وبيفكرني بيك وأنت صغير».