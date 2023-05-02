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وزير الزراعة: الإفراج عن 211 ألف طن أعلاف «الذرة والصويا» بقيمة 99 مليون دولار

كتب:

محمد أبو عمرة
12:12 م | الثلاثاء 02 مايو 2023
وزير الزراعة

وزير الزراعة

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، لافتا إلى أنه خلال الفترة من 19حتى 27 إبريل، تم الإفراج عن 211 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 99 مليون دولار.

وأضاف  الوزير في بيان صحفي، أنّ الإفراج شمل 163 ألف طن من الذرة بحوالي 59 مليون دولار، وحوالي 48 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 36 مليون دولار، إلى جانب إضافات أعلاف بحوالي 4 ملايين دولار، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من «16 أكتوبر2022 حتى 27 أبريل 2023»، بلغ 4.2 مليون طن، منهم 3.1 مليون طن ذرة، و1.1 مليون طن فول صويا، وإضافات أعلاف، بإجمالي مبلغ 2 مليار دولار.

توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا

وأكد «القصير» أنّ الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا، وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن، وأيضا حيوانات المزرعة، مشيرا إلى أن ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.