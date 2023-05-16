مروة عبد المنعم تكشف أسباب حريق منزلها: «الشمعة ولّعت الستارة»

كشفت الفنانة مروة عبد المنعم، عن أسباب الحريق، الذي نشب بحجرة ابنتها حور، وتسبب في حالة من القلق والفزع داخل منزلها، ولكن لم يصب أحد منهم بمكروه.

مروة عبد المنعم تكشف السبب وراء الحريق

وقالت مروة عبد المنعم لـ«الوطن»، إن السبب وراء الحريق كان «شمعة ولعت في الستارة»، وكانت ابنتها حور نائمة، ولكن جرت السيطرة على الحريق.

ووجهت الشكر لكل من سأل عن ابنتها: «بشكر كل الناس اللي سألت علينا، إحنا الحمد لله بخير».

حريق في منزل مروة عبد المنعم

وكتبت مروة عبد المنعم عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»: «في لحظة، أوضة بنتي حور بتتحرق، حاجة مرعبة أوي، قدر الله وما شاء فعل».

آخر أعمال مروة السينمائية

وقدمت مروة عبد المنعم، فيلم «حبيب روحي»، الذي تدور أحداثه حول طبيبة شابة تكرس حياتها لعملها في المستشفى، وترفض كل محاولات حثها على الزواج، وتقضي معظم وقتها وحيدة في منزلها، ولكن عقب وقوع حادث تتغير حياتها رأسًا على عقب.