ندوات مكثفة لـ«القومي للمرأة» للتوعية بمبادرة المشروعات الخضراء بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تكثيف الندوات والفعاليات بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بقرى ومراكز المحافظة، لافتًا إلى التنسيق بين اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة والمجلس القومي للمرأة وتكثيف الندوات للتوعية بأهمية المشاركة وتقديم المشروعات على المنصة الإلكترونية للمبادرة في دورتها الثانية، والتي أطلقتها الحكومة المصرية، وتنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وتم فتح باب التقدم للمشاركة في المبادرة من 1 أبريل وحتى 31 مايو 2023.

تكثيف الفعاليات واللقاءات

وأشار محافظ أسيوط، إلى أنه وجه اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة بتكثيف الفعاليات واللقاءات مع الجامعات ومراكز البحث العلمي ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة من المستهدفين للتوعية بأهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث نظم المجلس القومي للمرأة بالمحافظة برئاسة الدكتورة مروة كدواني، مقررة فرع المجلس، عدة ندوات بالقرى والمراكز للتوعية بأهمية المشاركة في المبادرة وحث المرأة على تقديم مشروعات ومبادرات خضراء ذكية تنموية متعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، فضلا عن المشروعات والمبادرات غير الهادفة للربح.

المشروعات الخضراء الذكية

وأكد المحافظ إنه تم الاعلان عن تخصيص جوائز قيمة للمشروعات التي ستفوز بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، منها جوائز مالية مقدمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وتكريم للمشروعات الفائزة على مستوى المحافظة، لافتًا إلى تكليف أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة، ومقررها محمد بشير، مدير المكتب الفني للمحافظ، بتكثيف برامج التوعية ودعوة المواطنين وكافة أصحاب المصلحة وأساتذة وطلاب الجامعات والمراكز البحثية بالمشاركة في المبادرة وتقديم المشروعات على المنصة الإلكترونية للمبادرة، والتي بدأ العمل بها ابتداءً من 1 أبريل وتستمر حتى يوم 31 مايو الجاري.

يأتي ذلك لإيجاد حلول ذكية للمشكلات المجتمعية باستخدام التكنولوجيا النظيفة وإيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي لخلق حالة وعي وتكاتف قومي للحد من آثار تغير المناخ والتعامل مع تأثيراته، لافتًا إلى أن المبادرة التي أطلقتها الحكومة تعتبر مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية.