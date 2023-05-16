السجن 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، المتهم «ر.م.ع» عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى مخدر الشابو والحشيش بدائرة مركز أخميم.

الاتجار في الشابو والحشيش

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بمركز أخميم، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بورود معلومات لضباط المباحث، تفيد قيام المتهم بالاتجار فى الشابو والحشيش بدائرة المركز وترويج ذلك على زبائنه من المتعاطين وراغبى الشراء.

القبض على المتهم وبحوزته أكياس من مخدر الشابو

وعقب تقنين الإجراءات والتحقيق من صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس مخدر الشابو وقطع حشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة جنايات سوهاج والتي أصدرت حكمها السابق.