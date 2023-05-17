«زي حبة فراولة في سوق سمك».. كيف تحدّث عادل إمام عن ابنته الوحيدة؟ (فيديو)

«زي حبة الفراولة في سوق السمك».. كلمات وصف بها الزعيم عادل إمام، ابنته سارة، كاشفا عن علاقته الاستثنائية بها، وبأسرته الصغيرة «زوجته وابنته ونجليه رامي ومحمد».

علاقة عادل إمام وابنته

في لقاء تلفزيوني سابق، تحدّث عادل إمام الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ83، عن ابنته سارة، قائلا إنّها الشيء اللطيف في عائلته الصغيرة، و«بونبوناية البيت»: «انطباعها الأول لا يخيب، وفعلا الانطباع بيكون صح، ومميزة محددة خطواتها وأهدافها وشاطرة».

في اللقاء ذاته، تحدّثت سارة عادل إمام عن علاقتها بوالدها، حيث كانت طالبة في الجامعة الأمريكية آنذاك، قائلة: «ترك لأمي متابعة أمورنا، مثل معرفة أصدقائي ومواعيد خروجي من المنزل وغيرها، كانت هناك حالة رهبة وخوف تجاه والدي طوال فترة الطفولة وحتى الثانوية، لكن الأمر اختلف تمامًا مع دخولي الجامعة».

بزوال الرهبة بين الزعيم وابنته، بدأت علاقة من نوع جديد بينهما، قالت عنها سارة: «قربت منه أكتر، وكنت بتكلم عنه في كل اللي شاغلني وأحكي له تفاصيل يومي، واستفيد من نصايحه»، مُشيرة إلى أبرز المواقف التي استفادت منها: «مرة كنا راجعين من العجمي، وفجأة قالّي عمرك ما هتاخدي نصيحة أحسن من اللي أنا هقول لها عشان أنا مريت بمواقف كتير في حياتي، وهقولك المختصر المفيد، وفعلًا بحب أخد نصايحه طول الوقت».