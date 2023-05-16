محافظ دمياط تفتتح مشروع تطوير المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بفارسكور

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، المدرسة الفنية للتمريض بفارسكور، والتي شهدت أعمال تطوير نفذتها مديرية الإسكان والمرافق وذلك خلال جولتها الافتتاحيه للمشروعات المدرجه باحتفالات العيد القومي للمحافظة بنطاق مركز ومدينة فارسكور، برفقة اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، والدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة.

وتفقدت المحافظ مبنى المدرسة الذي ضم قاعات وفصول للمواد التربوية والنظرية والعملية والحاسب الآلي، وتأتي ضمن 4 مدارس للتمريض للبنات بدمياط، هذا إلى جانب مدرسة للبنين.

سير عملية الامتحانات بالمدرسة

وأضافت خلال الافتتاح سير عملية الامتحانات بالمدرسة، وتواصلت مع الطالبات للاطمئنان على مستوى الامتحان، وتوافر المناخ الملائم لأداء امتحانتهن بسهولة ويسر.

وأشارت محافظ دمياط إلى أن هذا الشهر شهد افتتاح مدرستين للتمريض بعد تطويرهما، مؤكدة أن تلك الجهود تأتي تماشيًا مع خطة الدولة لتطوير التعليم الفنب، وأكدت الاهتمام البالغ بمدارس التمريض لإعداد فريق مؤهل بشكل كامل لدعم المنظومة الطبية.