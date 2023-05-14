«تعليم دمياط» يحيل مسؤولا للتحقيق بسبب خطأ إملائي بامتحان اللغة الإنجليزية

فُوجئ طلاب الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني بمحافظة دمياط، بخطأ في ورقة أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية في السؤال الثاني بالقطعة التى كانت تتحدث عن الشاعر فاروق شوشة ابن محافظة دمياط الذي حصل على جائزة النيل الثقافية حيث كتب في السؤال أنه حصل على جائزة نوبل التى لم يحصل عليها ولم تذكر في القطعة مما أثار دهشة الطلاب، وبعد الامتحانات انتشرت منشورات عديدة من أولياء أمور أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

اكتشاف الخطأ في اللحظة الأولى من بدء الامتحان

ومع اللحظات الأولى لتوزيع ورقة الأسئلة على الطلاب داخل اللجان، جرى التنويه عن هذا الخطأ الذي تم اكتشافه في أول لحظة بناء على تعليمات من غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة حسب تصريحات الدكتور علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط لـ«الوطن».

إجراء حاسم ضد المسؤول عن الخطأ

وأوضح الدكتور على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤول عن هذا الخطأ في الإملاء وتحويله إلى التحقيق بعد ما تم التنويه للطلاب في كل اللجان من خلال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بعد الاطمئنان على أن كل الأسئلة واضحة.

متابعة سير الامتحانات والالتزام بالضوابط

كما اطمئن على حسن سير الامتحانات والالتزام بكل الضوابط والتشديد على عدم استخدام هواتف المشاركين في الامتحانات أو أي أجهزة إلكترونية نهائيا داخل اللجان لضمان تحقيق عملية امتحانية.