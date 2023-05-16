وحدة تعليم الصم بـ«الأسقفية» تقدم دورة للغة الإشارة في حي النزهة

تقدم وحدة تعليم الصم وضعاف السمع التابعة للكنيسة الأسقفية دورة تدريبية للغة الإشارة بحي النزهة للموظفين بالمركز التكنولوجى بحضور بعض من فريق العمل من مديرية التضامن الاجتماعي بالنزهة ومصر القديمة، بداية من 14 وحتى 18 مايو.

تدريب الصم والبكم بالكنيسة الأسقفية

قدمت التدريب شيري نبيل مديرة وحدة الصم وضعاف السمع وفريق عمل الوحدة وذلك سعياً لتحقيق التوافق والتكامل لمحور رؤية مصر 2030 - الاجتماعي، وفي ضوء التواصل والتعاون وكسب الثقة بين موظفي المركز التكنولوجي وفئات المتعاملين بالمركز من الصم وضعاف السمع.

وقدّم التدريب فريق عمل الوحدة حنان كامل وإيناس ممدوح ومريم مرزوق وناديه عزيز وهدي فاروق وإيڤون ناجح بواقع مدربتين لكل يوم من أيام التدريب.

تأسيس وحدة الصم والبكم

وحدة تعليم الصم تأسست سنة 1982 تحت مظلة الكنيسة الاسقفية وتم اشهارها بالشئون الاجتماعية برقم 4014 لسنة 1993، تعمل الوحدة على تـأهيل وتعليـم الصـم وذويهم ودعم التواصل بلغة الإشارة بما يضمن تحسين المستوى العلمى والصحى والاجتماعى والاقتصادى وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج فى المجتمع من خلال التعليم الأكاديمى والتدريب المهنى والأنشطة والرحلات والمؤتمرات.

وفي وقت سابق، نظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ورشة لتعليم فن المكرمية تقدمها مارتينا لوثر يومي الثامن عشر والعشرون من شهر مايو الجاري، وذلك بكنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة الأسقفية بمنطقة مصر الجديدة.

تضمنت الورشة التعريف بكل الأنواع الأساسية لغرز المكرمية، بالإضافة لكل الأدوات المطلوبة وكيفية استخدامها وأماكن شراءها، على أن يقوم كل متدرب بتجربة كل الغرز بنفسه على مكرمية خاصة به يحتفظ بها بعد انتهاء الورشة.