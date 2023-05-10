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رئيس «اقتصادية الشيوخ»: العلاقات مع أذربيجان تاريخية وبناءة

كتب:

ولاء نعمه الله
12:52 م | الأربعاء 10 مايو 2023
جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

أكد الدكتور هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأذربيجانية، عمق العلاقة التاريخية بين مصر وأذربيجان.

وأشار إلى الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين فضلاً عن العلاقات المشتركة والبناءة بينهما، لافتًا إلى أن مصر كانت في مقدمة الدول التي اعترفت باستقلال أذربيجان في ديسمبر 1991.

حديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية بالقناطر الخيرية

جاء ذلك خلال زيارة «سري الدين»، يرافقه وفد من أعضاء المجلس صباح اليوم، لحديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية بالقناطر الخيرية، ومشاركة السفارة الأذربيجانية بالقاهرة بالذكري المائة لمولد الزعيم الآذري حيدر علييف، ووضع إكليل من الزهور على قبره، بحضور الدكتور علي جمعة عضو مجلس النواب ومفتي الديار المصرية الأسبق، وممثلي سفارة أذربيجان بمصر.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.