طلاب الشهادة الإعدادية في البحيرة: «امتحان الهندسة فرحنا»

وصف طلاب امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في البحيرة، وخاصة امتحان مادة الهندسة اليوم، بأنه كان سهلا، إذ شهدت لجان امتحانات المحافظة رفع درجة الاستعدادت وانضباطا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، كما جرى التنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية للتدخل الفوري وحل أي مشكلة على الفور.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في البحيرة

وأعربت مى صدقي إحدى طالبات الشهادة الإعدادية 2023 في البحيرة عن فرحتها عقب انتهاء امتحان مادة الهندسة قائلة: «امتحان سهل جداً في مستوى الطالب المتوسط هو في أسئلة كتير بس كانت سهلة».

الامتحان في مستوى الطالب المتوسط

وأشارت «مي» إلى أن أسئلة امتحان مادة الهندسة للصف الثالث الإعدادي جاءت في مستوى الطالب المتوسط، موضحة: «كل الامتحانات اللي قبل سهلة حتي امتحان الجبر والنهاردة الهندسة فرحتنا كلنا».

وتابعت نوران أن امتحان الهندسة للصف الثالث الإعدادي كان سهلا للغاية، موضحة: «الحمد لله الوقت كان كافى خلصنا قبل الوقت وراجعنا أكتر من مرة عندنا أمل أن باقي الامتحانات تكون في نفس المستوى الحمد لله كلنا طلعنا فرحانين النهاردة».

إجراءات مشددة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بالبحيرة

و من جانبه قال يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام بلغ 121ألف و487 طالبا يؤدون الإمتحانات بـ668 لجنة.

وأشار الديب إلى أن هناك 1630طالبًا بالإعدادية المهنية داخل 18 إدارة تعليمية، وكذا 39 طالبًا من طلاب التربية الخاصة الشهادة الإعدادية «للصم وضعاف السمع» داخل أربع لجان.

وشددت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية للطلاب خلال فترة الامتحانات. وأكدت على توفير جميع وسائل الأمان والهدوء والسلامة للطلاب، وتهيئة المناخ الملائم لأداء الامتحانات.

وأوجهت بلبع باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب. يأتي ذلك في إطار متابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الحالي 2022-2023، حيث تستمر الامتحانات حتى يوم 20 مايو الجاري.