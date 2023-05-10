«الحياة دراما» تحتفي بأعمال عادل إمام وإسماعيل ياسين وسمير غانم.. لمدة أسبوعين

أعلن الكاتب يسري الفخراني، رئيس المحتوى الدرامي في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، احتفاء قناة «الحياة دراما» بأعمال 3 من أبرز نجوم الكوميديا، ولمدة أسبوعين كاملين، اعتبارًا من يوم السبت المُقبل.

وكتب «الفخراني»، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «من يوم السبت اللي جاي إن شاء الله، الحياة دراما بتحتفل على مدى أسبوعين بـ 3 من كبار نجوم الكوميديا في حياتنا، عادل إمام وإسماعيل ياسين وسمير غانم.. حاجة كده منتهى البهجة من أفلام عمرنا».

عادل إمام يحتفل بعيد ميلاده الـ 83

ويحتفل الفنان عادل إمام، بعيد ميلاده الـ83، يوم 17 مايو الجاري، في ظل ابتعاده عن الشاشة قرابة 3 أعوام، منذ مسلسل «فلانتينو» الذي عُرض عام 2020، وشاركه البطولة كل من دلال عبد العزيز، وحمدي الميرغني، ومحمد الكيلاني، وطارق الإبياري، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

وتدور أحداث المسلسل، حول نور عبدالحميد الشهير بـ«فلانتينو» الذي يمتلك وزوجته «عفاف» سلسلة مدارس يطلق عليها اسم «مدارس فلانتينو»، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.